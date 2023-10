Aż u 76 proc. uczniów matematyka kojarzy się ze znudzeniem, rezygnacją czy stresem. Czy nowa polska platforma edukacyjna wyposażona w AI im pomoże?

Matematyka powróciła do grona obowiązkowych przedmiotów maturalnych w 2010 r., po niemal trzydziestoletniej przerwie. Kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów. Miałoby ono potrwać do momentu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu, które, według NIK, nie stało na najwyższym poziomie. W sprawozdaniu zwrócono m.in. uwagę na fakt, że ponad połowa polskich dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej wykazuje uzdolnienia matematyczne, jednak u większości zanikają one po zaledwie kilku miesiącach nauki.

Uczniowie sami źle oceniają swoje umiejętności matematyczne

Według danych EduNav, zdaniem aż 76 proc. uczniów, którzy wypełnili test predyspozycji matematycznych, ta dziedzina nauki kojarzy się m.in. ze znudzeniem, zniechęceniem, stresem, rezygnacją i wysiłkiem. Tylko 24 proc. jako ulubioną formę przekazywania wiedzy matematycznej wskazało naukę na lekcjach w szkole.

Blisko 60 proc. tych uczniów w skali pięciopunktowej ocenia swoje umiejętności w dziedzinie matematyki na 1-3. Jednocześnie ⅓ deklaruje, że zadania matematyczne rozwiązuje szybko i zazwyczaj wie, jak dojść do rozwiązania. Nieco ponad połowa, jeśli nie umie wykonać zadania, denerwuje się i traci skupienie, szuka pomocy u kolegów lub w Internecie, sprawdza odpowiedzi w podręczniku albo po prostu odpuszcza. Jedynie 4,5 proc. traktuje to jako mobilizację do podjęcia wyzwania.

Może zabrzmi to górnolotnie, ale matematyka to kwestia sprawiedliwości społecznej. Wyższe umiejętności matematyczne przekładają się na zdolności krytycznego myślenia i precyzyjnego rozumowania, a także większe prawdopodobieństwo znalezienia dobrze płatnej pracy - mówi Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav, platformy edukacyjnej dla uczniów, która jako pierwsza wykorzystuje technologię AI do wspierania samodzielnej i skutecznej nauki matematyki - Kiedy na pewnym etapie edukacji u dziecka pojawiają się problemy z matematyką, to często zrzuca się winę na lenistwo. Jednak winny jest zwykle brak szybkiej i precyzyjnej umiejętności identyfikacji luk w wiedzy ucznia oraz dopasowanych do jego możliwości metod wsparcia. Nasz platforma od tego właśnie zaczyna - diagnozuje konkretne luki edukacyjne i dostarcza dokładnych wskazówek umożliwiających opanowanie tych zagadnień, w ramach których wykryto deficyt wiedzy. Wykorzystuje do tego technologię AI oraz grywalizację i pozytywną gratyfikację.

Sztuczna inteligencja pomaga odkryć talent matematyczny

Platforma EduNav ma za zadanie pomóc uczniom, ale też ich rodzicom i nauczycielom, odkrywać i rozwijać nieuświadomiony talent matematyczny, rozwiązywać problemy związane z samodzielną nauką i przygotowywać do zdawania egzaminów z tego przedmiotu. Po wykonaniu przez użytkownika darmowego testu predyspozycji matematycznych dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii AI identyfikuje jego problemy i predyspozycje, przygotowuje ciekawy i spersonalizowany program nauki, motywuje, sprawdza wykonane zadania i przygotowuje raporty o postępach. Wspiera także nauczycieli i korepetytorów, pozwalając im tworzyć własne materiały dydaktyczne, symulacje, testy i ćwiczenia oraz sprawdzać postępy uczniów.

Twórcy EduNav postanowili przeprowadzić badanie, które pozwoli lepiej zrozumieć stosunek Polaków do matematyki i ich odczucia związane z tą dziedziną nauki. Osoby, które wezmą w nim udział, otrzymają darmowy dostęp do platformy EduNav do końca roku, możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami na temat lęku matematycznego oraz e-booka zawierającego metody i sposoby pomagające w rozwiązaniu wyzwań związanych z lękiem matematycznym.

Badanie jest dostępne w wersji dla rodziców i opiekunów oraz dla uczniów. Jest ono anonimowe. Niezwykle ważne jest dla nas, aby dobrze zrozumieć, z czego wynikają problemy z nauką matematyki, gdzie uczeń ma luki, przekonaliśmy się, że indywidualizacja, właściwa i natychmiastowa informacja zwrotna oraz zapewnienie optymalnych warunków do nauki wpływają na lepsze zrozumienie przedmiotu, po to stworzyliśmy Edunav - mówi Wojciech Majeran.